Как сообщили haqqin.az в ведомстве, в рамках контрольных мероприятий Государственная служба пожарной охраны провела пожарно-технические проверки на ряде нежилых объектов в Баку и в различных регионах страны. В ходе проверок выявлены нарушения правил пожарной безопасности, в частности факты использования баллонов с пропаном, которые являются непосредственным источником опасности для жизни и здоровья человека.

Отмечается, что в отношении лиц, ответственных за объекты, в которых выявлены нарушения, составлены протоколы согласно соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях, изъяты баллоны с пропаном, являющиеся источником опасности, и получены заявления в связи с дальнейшим отказом от использования подобных газовых баллонов. Соответствующие меры в данном направлении продолжаются.

МЧС еще раз призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности и напоминает, что хранение и использование баллонов с пропаном на территории рынков и ярмарок, в подвалах и лавках запрещено.