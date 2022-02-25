Дерипаска: «железный занавес» уже опустили. Россию ждет жесточайший кризис

«Я понимаю это лучше других. Когда люди вам говорят: опустят «железный занавес» или не опустят? «Железный занавес» уже опустили. Жесточайший кризис ждет страну минимум три года. Умножайте кризис 1998 года минимум на три». Об этом заявил российский миллиардер, бизнесмен Олег Дерипаска, выступая на Красноярском экономическом форуме, передает «Интерфакс».

По его словам, «железный занавес» нужно будет заново открывать.

«Первый шаг - это мир. Второй шаг - честно обсудить, где живем, как живем, на каких условиях, кто чем командует, какие риски несет, безусловно важно поднять население. Я противник жесточайшего финансового прессинга, население ни в чем не виновато», - сказал Дерипаска.

Он пояснил, что за три недели будет понятно, что же стало с госбанками России в результате санкций.