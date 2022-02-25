Ильхам Алиев принял Рустама Эмомали фото
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня председателя Маджлиси милли Маджлиси Оли (верхняя палата парламента) Республики Таджикистан Рустама Эмомали, сообщает официальный сайт главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня председателя Маджлиси милли Маджлиси Оли (верхняя палата парламента) Республики Таджикистан Рустама Эмомали, сообщает официальный сайт главы государства.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.