Ильхам Алиев принял Рустама Эмомали фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня председателя Маджлиси милли Маджлиси Оли (верхняя палата парламента) Республики Таджикистан Рустама Эмомали, сообщает официальный сайт главы государства.