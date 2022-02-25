Франция призывает своих граждан уехать из России
МИД Франции рекомендовал французским гражданам, чье присутствие в России не является обязательным, покинуть страну, передает РИА Новости.
«В условиях вторжения России в Украину и применения в отношении этой страны международных санкций необходимо проявлять повышенную бдительность... Настоятельно рекомендуется французским гражданам, чье присутствие и присутствие их семей в России не является существенным, договориться о выезде из страны, принять меры для выезда из страны по еще существующим маршрутам», - говорится в рекомендации.