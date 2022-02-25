Kapital Bank поддерживает программу развития женщин-предпринимателей

Накануне 8 Марта — Международного женского дня Kapital Bank запустил в прошлом году платформу Women of Azerbaijan. В рамках проекта успешные предпринимательницы Азербайджана рассказывали о том, как можно начать свой бизнес, делились секретами успеха и давали ценные советы.

В этом году в преддверии женского праздника при поддержке Kapital Bank компания FemTech в рамках платформы Women of Azerbaijan организовала «Программу развития женщин-предпринимателей». Программа позволит женщинам, которые хотят реализовать бизнес-идею, запустить стартап или только начали свой бизнес, получить необходимые знания для ведения бизнеса. Стать участником программы можно до 3 марта 2022 года, пройдя регистрацию на сайте https://woa.az/.

Азербайджанские женщины активно участвуют в социально-экономической, общественно-политической жизни страны и играют исключительную ролью в формировании общества. Несмотря на это, женщины в Азербайджане меньше мужчин вовлечены в предпринимательскую деятельность, реже строят карьеру и занимают руководящие должности. Подобные программы окажут положительное влияние на развитие женского предпринимательства в стране.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 104 филиалах и 23 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит — https://kbl.az/krdt, для заявки на карту рассрочки BirKart — https://kbl.az/tkstcrd.