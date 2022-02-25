Песков считает, что Украина намеренно затягивает переговоры

«Она ожидала украинских переговорщиков вчера вечером, ожидала их ночью, ожидала их утром. Ожидает, честно говоря, до сих пор», - объяснил ситуацию Песков.

Он обратил внимание, что российская делегация была на месте уже в среду вечером.

Представитель Кремля констатировал, что переговоры до сих пор не начались.

«Украинские переговорщики явно не спешат. Будем надеяться, что они все-таки сегодня доедут», - добавил пресс-секретарь Путина.

В ответ на вопрос, как в Москве относятся к предложению провести переговоры на другой площадке, он пояснил, что место «в данном случае вторично, главное - факт встречи», поблагодарив Беларусь за организацию встречу.

«Не сомневаемся, что такие же условия будут созданы и на этот раз. Но место вторично. Есть возможность прямого, непосредственного общения, и главное - это общение и содержание переговоров. Но, как мы уже говорили, все-таки это не должно быть предметом для публичного обсуждения», - заключил Песков.