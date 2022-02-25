В Баку российские спортсменки выступили под украинскую музыку

На стартовавших сегодня в Баку Всемирных соревнованиях среди возрастных групп по спортивной акробатике российские спортсменки выступили под песню украинской поп-группы.

В ходе соревнований женских пар в возрастной категории 12-18 лет российский дуэт Лилия Боталова – Маргарита Угольникова продемонстрировал свою композицию в балансовом упражнении под песню украинской группы Kazka «Плакала».

Напомним, согласно решению Международной федерации гимнастики, российские и белорусские спортсмены имеют право выступать на международных соревнованиях, но не под своим государственным флагом и без исполнения гимна в случае победы.

Всемирные соревнования среди возрастных групп считаются неофициальным чемпионатом мира среди детей, юношей и молодежи. Соревнования, проходящие на Национальной гимнастической арене, продлятся до 6 марта.