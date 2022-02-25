Ильхам Алиев предупредил госорганы и предпринимателей о незаконных постройках
«Баку развивается, растет, и в последнее время архитектурным вопросам Баку уделяется особое внимание. Было время, когда в Баку, как грибы, вырастали уродливые, неуклюжие здания. Эти уродливые здания, не соответствующие никаким архитектурным нормам и не отвечающие никаким архитектурным стандартам, к сожалению, изменили облик некоторых районов Баку в худшую сторону. Но в последнее время эти вопросы строго контролируются». Об этом, в частности, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая 3 марта в видеоформате Шахина Сеидзаде в связи с назначением его на должность председателя правления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер».
Президент подчеркнул, что все эти вопросы регулируются государством и количество самовольных и незаконных построек значительно сократилось.
«Но подобные случаи все же есть, и я хочу предупредить все ведомства, госструктуры и предпринимателей, что это не будет допускаться. Особенно я обращаюсь к предпринимателям, погоня за прибылью не означает, что мы должны портить наш уникальный город уродливыми зданиями. Мы этого не допустим, нужно положить конец незаконным постройкам. Все органы, контролирующие этот вопрос, должны очень серьезно отнестись к этому - Исполнительная власть города Баку, главы исполнительной власти районов Баку. Уверен, что впредь Баку будет развиваться на основе единой архитектурной концепции», - сказал глава государства.