Лукашенко: нас хотят втянуть в войну в Украине

«Беларусь хотят втянуть в войну в Украине, чтобы оголить остальные границы республики». Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, передает БелТА.

По его словам, в таком случае «с нами разберутся быстро».

«Мы даже из Украины не успеем вернуться, чтобы защитить свое население. Это тактика, а стратегия - разобраться с Россией и с нами заодно, чтобы потом опять не начинать, как в августе 2020 года», - сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что белорусские власти разгадали этот замысел,

«Со стороны оппонентов будет много лжи. Еще раз повторяю: мы знаем, чего они хотят. Мы к этому готовы. Мы будем бороться и умирать за вас на нашей земле, в этом вы можете не сомневаться», - заявил президент Беларуси, добавив, что белорусы – мирные люди.