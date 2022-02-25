Рекорд за рекордом: Как растут мировые цены на цветные металлы
Цены на основные металлы продолжают повышаться, обновляя очередные максимумы, на фоне растущей экономической изоляции России, передает Interfax.
Отмечается, что алюминий подорожал до нового рекорда, никель обновил 11-летний максимум, цинк - максимум с 2007 года, на опасениях сокращения поставок из России в момент, когда глобальные запасы металлов и так являются низкими. Стоимость цинка на LME увеличилась на 3,6%, до $3999 за тонну, алюминий подорожал на 2,1%, до $3642 за тонну, никель - на 4,1%, до $26935 за тонну.
Согласно данным, международные компании уходят из России после начала военной операции в Украине, банки отказываются финансировать сделки, и угроза новых санкций отпугивает покупателей сырья. Кроме того затрудняются и поставки сырьевых товаров из России. Судоходные компании отказываются работать с Россией. Тем временем рост цен на нефть и газ повышает расходы на добычу металлов, что вносит свой вклад в подъем их стоимости.