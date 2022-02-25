Цены на пшеницу достигли максимума за 14 лет

Стоимость эталонной пшеницы на бирже в Чикаго подскочила по итогам торгов более чем на 7% и превысила $11 за бушель впервые с весны 2008 года на рисках перебоев с поставками и дефицита урожая, свидетельствуют данные торгов и комментарии, передает "Прайм".

По итогам торгов на Чикагской бирже майский фьючерс на пшеницу подорожал до $11,34 доллара, впервые с 25 мая 2008 года превысив отметку в $11 долларов за бушель.

Отмечается, что котировки пшеницы растут уже четвертый день подряд. За это время она выросла в цене на 34,5%.