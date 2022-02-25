Лавров: потери есть, но не наблюдателям судить об этом

«Потери среди российских военных, участвующих в специальной операции в Украине, действительно есть, но не наблюдателям судить, все ли у России пошло по плану». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ.

По его словам, журналисты вряд знакомы с планами России.

«Не думаю, что вы знакомы с теми планами, которые, в общем-то, носят закрытый характер и лежат в основе действий нашей группировки, осуществляющей по приказу президента специальную военную операцию», - сказал он.