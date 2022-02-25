США планируют выделить Украине более $30 млрд

Администрация президента США Джо Байдена обратилась в Конгресс с просьбой одобрить выделение $32,5 млрд на поддержку Украине для борьбы с Россией и COVID-19, сообщает The Washington Post.

Согласно информации, администрация президента призывает выделить $10 млрд для борьбы с возникающим гуманитарным кризисом в Украине, а также помощи в укреплении обороны страны, защите ее электросети от сбоев и дальнейшей помощи другим европейским союзникам.

Отмечается, что около $22,5 млрд администрация президента запрашивает для борьбы с COVID-19 — «в качестве защиты от будущих новых вариантов коронавируса».

Издание отмечает, что законодатели должны прийти к соглашению к 11 марта, а Конгресс расходится во мнениях по поводу того, что включить в крупный пакет финансирования.