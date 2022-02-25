Российские войска в четверг, 3 марта, нанесли ракетный удар по жилому массиву Чернигова, сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"...Российские войска нанесли ракетный удар по многоэтажному жилому массиву в центре города. Многие многоквартирные дома повреждены, выбиты окна, повреждены стены, кровля, балконы, кое-где уничтожены стены и перекрытия. Поблизости нет никаких военных объектов. Рядом находятся больницы, несколько школ и детсадов, десятки многоэтажек", - цитирует Чауса Корреспондент.net.

На месте разрушений работают спасатели, информация о жертвах и пострадавших уточняется.