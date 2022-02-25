Лавров: Петух - символ Франции, вот они и «петушатся»

Петух является символом Франции, поэтому они часто «петушатся», что у них тоже есть ядерное оружие. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«То, что заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, он очень любит гарцевать. Петух у французов — национальный, так сказать, символ. Вот и петушатся они очень часто. И он заявил, что [президент РФ] Путин должен помнить, что у Франции тоже есть ядерное оружие», — высказался Ларов в интервью телеканалу «Россия-24».