Признана российской: Эстония запретила «Боржоми»
Популярная минеральная вода «Боржоми» признана российской и удаляется с прилавков магазинов республики, передает Delfi.
По словам руководителя отдела маркетинга и связей с общественностью торговой сети Maxima Eesti Тийны Шапель, производство грузинской минеральной воды «Боржоми» принадлежит российской компании «Альфа-Групп», которая попала под европейские санкции.
Также отмечается, что товар со своих прилавков убирают и другие крупные сети магазинов в стране. Ожидается, что процесс займет несколько дней.