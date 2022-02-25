Путин: Задачи спецоперации России в Украине будут выполнены в любом случае обновлено
Президент РФ Владимир Путин в беседе с лидером Франции Эммануэлем Макроном заявил, что задачи специальной военной операции РФ в Украине будут в любом случае выполнены.
"Подчеркнуто, что задачи специальной военной операции будут в любом случае выполнены, а попытки выиграть время путем затягивания переговоров приведут лишь к тому, что в нашей переговорной позиции появятся дополнительные требования к Киеву", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
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Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, а затем поговорил с украинским президентом Владимиром Зеленским, передает AFP.
Издание отмечает со ссылкой на Елисейский дворец, что с российским президентом переговоры продолжались полтора часа.