Президент РФ Владимир Путин в беседе с лидером Франции Эммануэлем Макроном заявил, что задачи специальной военной операции РФ в Украине будут в любом случае выполнены.

"Подчеркнуто, что задачи специальной военной операции будут в любом случае выполнены, а попытки выиграть время путем затягивания переговоров приведут лишь к тому, что в нашей переговорной позиции появятся дополнительные требования к Киеву", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.