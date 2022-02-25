В Минздраве ответили, как в Азербайджане организовали лечение беременных женщин с COVID

Ш.Гадимова отмечает, что с первых дней пандемии COVID-19 две крупные клиники страны - Клинический медицинский центр и Учебно-хирургическая клиника Азербайджанского медицинского университета обслуживают всех беременных женщин с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

«Хочу отметить, что в эти клиники направляются все беременные женщины с подтвержденным диагнозом COVID-19 не только из Баку, но и из всех уголков республики. Очень радует, что за последние 6 месяцев случаев материнской смертности от коронавирусной инфекции не зарегистрировано», - заявляет гинеколог.

На вопрос, можно ли беременным женщинам вакцинироваться от коронавируса, не опасно ли это для них, врач-гинеколог ответила, что в мировой практике в период беременности и грудного вскармливания, и даже женщинам, планирующим беременность, вакцинация не рекомендуется. Однако во время широкого распространения эпидемий и пандемий для борьбы с вирусом проводятся массовые вакцинации. В случае, если вирулентность новых штаммов вируса возрастает и вирус полностью не исчезает, к массовой вакцинации можно привлекать и беременных.