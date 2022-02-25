В плен украинским военным сдались 22 танкиста элитного российского полка. Об этом 3 марта сообщил в Facebook главред интернет-издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

«Потрясающая и очень показательная история. В плен украинцам сдались сразу 22 танкиста из состава 2-й гвардейской Таманской танковой дивизии во главе с замкомандира 1-го танкового полка по вооружению и с командиром танкового батальона этого же полка. Это одна из элитных боевых частей РФ, которая всегда присутствует на любом параде и показухе, олицетворяя мощь российской армии», – написал Бутусов.

Журналист отметил, что даже несмотря на свой статус в России, Таманская дивизия бросает десятки единиц боевой техники и массово сдается в плен после эффективных контратак украинской армии.