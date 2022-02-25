Почему остановилась колонна российской техники, направлявшаяся к Киеву британская разведка
Многокилометровая колонна российских военных грузовиков и боевых машин, подошедшая на расстояние 20 миль от Киева, "за три дня не достигла заметного прогресса", считает британская разведка. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на оценку разведки, обнародованную в четверг Минобороны Великобритании.
«Конвой, который был виден на нескольких спутниковых снимках, сделанных на этой неделе, вызвал тревогу среди экспертов по военной стратегии, усматривавших в этом признак того, что российские силы готовятся к потенциально новой фазе неограниченной войны. Но пока колонна, кажется, остановилась на месте», - отмечает издание.
Аналитики считают, что это грузовики с продовольствием для солдат, топливом для транспортных средств и тяжелая артиллерия.
По оценке Великобритании, основная часть колонны остается примерно в 18 милях (около 29 км) от Киева, «задержавшись из-за устойчивого сопротивления украинцев, механических поломок и пробок».
По данным Maxar Technologies, обнародовавших снимки, колонна протянулась вдоль проезжей части от аэропорта Антонова (Гостомель) к северу от Киева – примерно на 40 миль (64 км).