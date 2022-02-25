Многокилометровая колонна российских военных грузовиков и боевых машин, подошедшая на расстояние 20 миль от Киева, "за три дня не достигла заметного прогресса", считает британская разведка. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на оценку разведки, обнародованную в четверг Минобороны Великобритании.

«Конвой, который был виден на нескольких спутниковых снимках, сделанных на этой неделе, вызвал тревогу среди экспертов по военной стратегии, усматривавших в этом признак того, что российские силы готовятся к потенциально новой фазе неограниченной войны. Но пока колонна, кажется, остановилась на месте», - отмечает издание.