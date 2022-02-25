И Грузия подала заявку на вступление в ЕС

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в прямом эфире подписал заявку о предоставлении стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Обращение главы правительства транслировалось в четверг на его странице в Facebook, пишет ТАСС.

«Подача заявки на членство в Евросоюз является еще одной важной вехой на пути европейской интеграции Грузии - этапом, который открывает новую страницу нашей истории и продолжает усилия наших предков, которые были направлены на объединение в общую европейскую семью. Грузия является европейским государством», - сказал Гарибашвили, прежде чем подписать заявку.