Конфликт между Россией и Украиной может серьезно ударить по мировой экономике

Объем глобальной экономики к 2023 году сократится на 1%, что эквивалентно $1 трлн, из-за российско-украинского конфликта, следует из исследования британского Национального института экономических и социальных исследований (National Institute for Economic and Social Research, NIESR).

Как передает Interfax, эксперты организации также полагают, что уровень мировой инфляции в результате конфликта увеличится на 2 процентных пункта в 2023 году: «Россия и Украина являются важными поставщиками сырья, включая титан, палладий, пшеницу и кукурузу. Поэтому мы предполагаем, что усилятся проблемы с цепями поставок для секторов, использующих это сырье, среди которых автомобильная и авиастроительная промышленность и производство смартфонов».

По мнению аналитиков, издержки от новых санкций для экономики России будут частично компенсированы скачком цен на энергоресурсы, однако в целом новые ограничительные меры будут иметь негативный эффект. ВВП России, как ожидается, сократится на 1,5% в текущем году и более чем на 2,5% к концу 2023 года. Инфляция в стране может превысить 20% уже в 2022 году.