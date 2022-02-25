В Германии назвали российский финансовый рынок неликвидным
Экономические санкции полностью отрезали российский финансовый рынок, он больше не ликвиден, заявил глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек на брифинге в Берлине.
«Нужно сказать, что экономические санкции, которые ввело мировое сообщество, Европа и США, в принципе полностью отрезали российский финансовый рынок от международных финансовых рынков, таким образом он больше не ликвиден. Последствия очень далекоидущие», - цитирует Хабека РИА Новости.