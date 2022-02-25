Российские военные корабли потопили эстонское судно близ Одессы, есть погибшие обновлено 19:20
«Российские военные корабли подбили у берегов Одессы торговое судно Helt, которое шло под флагом Панамы». Об этом сообщил в Telegram советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
«Двумя ракетами ниже ватерлинии был потоплено торговое судно Helt, которое ходило под флагом Панамы, в районе Тендровской косы. Экипаж состоял из шести человек, два человека – капитан и кок – на данный момент находятся на плоту и направляются в сторону берега. Четыре моряка утонули вместе с судном», – написал он.
Спасательная операция, по его словам, невозможна, так как залив находится под прицелом российского военно-морского флота.
* * * 18:12
Эстонское грузовое судно Helt утонуло у берегов украинского города Одесса после взрыва, судьба экипажа неизвестна, заявили в управляющей транспортной компании ista Shipping Agency.
Судно могло наткнуться на мину, предположил менеджер компании Игорь Илвес, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
«Корабль окончательно затонул. Двое членов экипажа находятся на плоту, еще четверо пропали без вести», – заключил он.