Телеканал «Дождь» приостанавливает работу в России новость дополнена
Телеканал «Дождь» временно приостанавливает работу в России. Об этом сообщила гендиректор Наталья Синдеева в эфире канала.
1 марта сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал «Дождь». В ведомстве заявили, что СМИ излагало ложные сведения о действиях российских военных в Украине. Также телеканал обвинили в распространении информации, содержащей призывы к экстремизму, насилию в отношении россиян, массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности, а также к участию россиян в незаконных публичных мероприятиях, ведущих к «насильственному свержению конституционного строя».