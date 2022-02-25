«Говорю это не как чиновник, а как доброволец от имени патриотов России, таких же добровольцев, имеющих финансовые возможности, и которые изъявили желание выплатить по 500 тысяч долларов за голову каждого командира.

«Объявляется награда за головы командиров украинских националистов: бандеровцев, «Азова», дудаевского батальона шайтанов». Об этом в своем телеграм-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров также обратился к руководству ВСУ и СБУ с призывом «встать бок о бок с российскими подразделениями».

«Зеленскому же нужно одуматься и понять, что его не спасут никакие бункеры. Он лично несёт ответственность за гибель украинских солдат и будущее своего народа. Выход из ситуации один - полное выполнение условий российской стороны», - добавил глава республики.