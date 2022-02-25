Германия отрицает конфискацию яхты Усманова
Власти Гамбурга опровергают появившуюся ранее информацию в Forbes о конфискации яхты российского миллиардера Алишера Усманова стоимостью $600 млн, передает Spiegel.
«В порту Гамбурга не было конфисковано ни одной яхты», - заявил изданию представитель управления города.
При этом указывается, что в настоящее время яхта Dilbar находится на ремонте на верфи Blohm+Voss. Однако подчеркивается, что независимо от того, была ли официально конфискована яхта, вряд ли она покинет порт Гамбурга. Причиной этого, как пишет издание, являются санкции, введенные в отношении России из-за событий в Украине.
В частности, член парламента Гамбурга по вопросам экономики Михаэль Вестхагеман заявил, что перевозка товаров из порта Гамбурга в Россию будет возможна только при наличии специальных таможенных разрешений.
Напомним, что ранее Forbes сообщил, что германские власти конфисковали 156-метровую яхту российского предпринимателя Алишера Усманова.