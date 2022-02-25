«Чеченские спецназовцы под руководством командира Хусейна Межидова продолжают развивать успехи в наступающих действиях против украинской армии». Об этом в своем телеграм-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров опубликовал в связи с этим подтверждающий видеоролик.

На кадрах Хусейн рассказывает, что разгромлен целый батальон украинской армии, свыше 2500 человек сбежали без сопротивления: «Нашими бойцами захвачена крупнейшая в Украине военная база».

В расположенных на ее территории складах обнаружено не только огромное количество оружия, боеприпасов, амуниции, но также и современная бронетехника: семь танков, 12 БТРов, ТИГРы, артиллерийские установки.