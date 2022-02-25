Рада запросила помощь у миротворцев ООН

Украинский парламент соответствующим постановлением обратился к ООН, Красному Кресту, Европарламенту и другим международным организациям с требованием о срочном обеспечении защиты населения Украины от вооруженных нападений российских войск. Об этом говорится на странице Рады в Telegram.

Среди требований Верховной Рады от международного сообщества: немедленное введение бесполетной зоны над территорией Украины; безотлагательное открытие «зеленых» коридоров для безопасной эвакуации людей; введение в Украину миротворческих сил на основании Резолюции ГА ООН 377(V) Объединение ради мира от 3 ноября 1950 года.

Кроме того, депутаты обратились к генсеку ООН с призывом посредничества в прекращении войны.