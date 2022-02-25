Начался второй раунд российско-украинских переговоров фото; новость дополнена
В Беларуси начался второй раунд переговоров украинской и российской делегаций, сообщил украинским СМИ советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Начинаем разговаривать с российскими представителями. Ключевое в начальной повестке: первое – немедленное прекращение огня, второе – перемирие, третье – гуманитарные коридоры для вывоза мирных жителей из разрушенных или постоянно обстреливаемых сел и городов", – написал в Twitter Подоляк.
Начинаем разговаривать с российскими представителями. Ключевое в начальной повестке.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 3, 2022
1. Немедленное прекращение огня.
2. Перемирие.
3. Гуманитарные коридоры для вывоза мирных жителей из разрушенных или постоянно обстреливаемых сел и городов. pic.twitter.com/XUB7OEXKfN