Начался второй раунд российско-украинских переговоров фото; новость дополнена

В Беларуси начался второй раунд переговоров украинской и российской делегаций, сообщил украинским СМИ советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Начинаем разговаривать с российскими представителями. Ключевое в начальной повестке: первое – немедленное прекращение огня, второе – перемирие, третье – гуманитарные коридоры для вывоза мирных жителей из разрушенных или постоянно обстреливаемых сел и городов", – написал в Twitter Подоляк.