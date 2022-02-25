ТуранБанк и Исламская корпорация по развитию частного сектора (ICD) подписали трехлетнее соглашение о финансировании на сумму 10 миллионов долларов.

Привлеченные средства будут направлены на финансирование предпринимателей малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии COVID-19, а также частного сектора. Соглашение подписали исполнительный директор ICD Айман Седжини и председатель правления банка Фазаил Мусаев.

Исполнительный директор ICD Айман Седжини так прокомментировал данное событие: «Финансовое соглашение, которое мы подписали с ТуранБанк, является еще одним свидетельством поддержки ICD частного сектора в Азербайджане. Целью является поддержка развития бизнеса и открытие новых рабочих мест. Это соглашение, несомненно, придаст импульс развитию частного сектора в Азербайджане и на Кавказе в целом».

По словам Аймана Седжини, соглашение было подписано в соответствии со стратегическими планами ICD по поддержке Азербайджана, а также других стран СНГ с целью устранения негативного влияния пандемии на экономику и обеспечения доступа предпринимателей к финансовым ресурсам.

«Подписанное сегодня соглашение направлено на расширение финансирования предпринимателей малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса, а также частного сектора, - говорит председатель ТуранБанк Фазаил Мусаев. – Привлеченные средства помогут диверсифицировать финансовые ресурсы банка для дальнейшего развития возможностей долгосрочного и доступного финансирования малого и среднего бизнеса, а также будут способствовать развитию ненефтяного сектора страны за счет облегчения доступа к финансовым ресурсам».

Глава ТуранБанк также подчеркнул: «Хочу отметить, что сотрудничество с международными финансовыми институтами имеет для нас большое значение, так как позволяет нам привлекать бюджетные финансовые ресурсы в экономику страны, а также совершенствовать свою деятельность, используя передовой опыт этих институтов. Мы с гордостью можем сказать, что ТуранБанк в настоящее время тесно сотрудничает с ведущими мировыми финансовыми институтами, включая Международную финансовую корпорацию (IFC), Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР), Европейский банк реконструкции и развития (EBRD), Sparkassensestiftung, Eco Банк торговли и развития, а также с различными престижными микрофинансовыми организациями и планирует продолжить работу в этом направлении в будущем».

Также отметим, что сотрудничество между ICD и ТуранБанк началось в 2008 году, и данное соглашение, подписанное для финансирования малого и среднего бизнеса, является по счету пятым.

Краткая информация об ICD:

Исламская корпорация по развитию частного сектора (ICD) – многоцелевое финансовое учреждение, которое является членом группы Исламского банка развития. ICD была создана в ноябре 1999 года для финансирования проектов частного сектора стран-членов, развития предпринимательства, стимулирования международных инвестиций и поддержки их экономического развития путем предоставления консультационных услуг правительствам и частным компаниям.

ICD имеет рейтинг A2 от Moody’s, «A-» – от S&P и «A+» – от Fitch. ICD создает партнерство для совместного финансирования или коллективных переговоров и активно участвует во внедрении новых цифровых технологий, чтобы сделать финансирование более эффективным и всеобъемлющим. Для получения дополнительной информации: https://icd-ps.org/

Краткая информация о ТуранБанк:

ОАО ТуранБанк начал свою деятельность в 1992 году. ТуранБанк – надежный и транспорантный банк с развивающейся профессиональной командой, который предоставляет своим клиентам качественные услуги в соответствии с международными стандартами, активно участвует в общественной жизни общества, динамично развивается, увеличивая стоимость вложений инвесторов. За 30 лет своего существования ТуранБанк постоянно развивался, и благодаря своим 18 точкам продаж и своим услугам занимал важное место в финансовом секторе как с точки зрения качества, так и количества.

ТуранБанк – один из ключевых участников банковской системы Азербайджана, отличающийся стабильностью и надежностью.

Подробнее: https://www.turanbank.az