Украину пригласили на срочную встречу НАТО
Украина хочет получить от государств НАТО новые комплексы противовоздушной обороны, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала 1+1, передает «Европейская правда».
По словам министра, Украину пригласили принять участие в министерской встрече НАТО, которая состоится 4 марта и будет посвящена угрозам, связанным с российско-украинским конфликтом.
«Я приму участие в ней по видеосвязи», - заявил он.
Кулеба подчеркнул, что будет просить союзников предоставить Украине новые системы противовоздушной обороны, способные отражать ракетные и другие воздушные атаки.
«Нужно говорить не только о закрытии неба, но и о системной и серьезной поддержке противовоздушной обороны Украины, то есть о предоставлении серьезного важного противовоздушного вооружения. Одно дело, когда нам передают Stinger и другие ПЗРК, но нам нужна намного более серьезная противовоздушная оборона, и мы над этим активно работаем», - заявил министр.
Глава дипведомства отказался прогнозировать успешность этих переговоров, заявив, что не хочет ни обнадеживать, ни разочаровывать до того, как будут достигнуты договоренности.