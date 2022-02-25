Украину пригласили на срочную встречу НАТО

Украина хочет получить от государств НАТО новые комплексы противовоздушной обороны, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала 1+1, передает «Европейская правда».

По словам министра, Украину пригласили принять участие в министерской встрече НАТО, которая состоится 4 марта и будет посвящена угрозам, связанным с российско-украинским конфликтом.

«Я приму участие в ней по видеосвязи», - заявил он.