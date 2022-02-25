Макрон после разговора с Путиным: «Худшее еще впереди. Военные цели Путина не изменились»

Президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что «худшее еще впереди», передает BBC.

«Президент республики ожидает, что худшее еще впереди – учитывая, что ничего из сказанного Путиным не обнадеживало. Он был настроен решительно», - сказал представитель администрации Макрона.

По его словам, Путин ждет, что мир примет его условия, а если этого не произойдет, предположил спикер Елисейского дворца, российский президент продолжит атаку до тех пор, пока не возьмет под контроль всю Украину.

Французский телеканал BFM со ссылкой на пресс-службу главы французского государства сообщил, что «российские амбиции – захватить всю Украину. Военные цели Владимира Путина не изменились».