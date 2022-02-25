Украина запретила экспорт газа со своей территории

Минэнерго Украины временно запретило экспорт газа с таможенной территории страны в связи с боевыми действиями, сообщили 3 марта украинский «Нафтогаз» и «Укртрансгаз» (оператор подземных хранилищ газа), передает «Коммерсантъ».

«Министерство энергетики Украины запретило участникам рынка экспортировать природный газ с таможенной территории нашей страны. Это относится и к газу, который хранится в подземных газохранилищах Украины в режиме «таможенный склад». Ограничение введено указом Минэнерго от 3 марта в связи с проведением боевых действий на территории Украины», - говорится в сообщениях компаний.

Отмечается, что речь идет не о транзите российского газа, который не останавливался и продолжается в обычном режиме, а о заборе газа из украинских ПХГ европейскими трейдерами.