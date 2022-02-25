Из Румынии в Азербайджан вернулись 200 азербайджанцев

Очередным эвакуационным рейсом AZAL из румынского аэропорта Яссы в Азербайджан сегодня вернулся еще 201 азербайджанец, среди которых 18 детей, сообщили в пресс-службе AZAL.

Согласно информации, по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева AZAL ежедневно выполняет эвакуационные рейсы для вывоза соотечественников. Посадка на эвакуационные рейсы для граждан Азербайджана бесплатная.

Для возвращения на Родину граждане Азербайджана, покинувшие Украину, могут связаться с дипломатическими миссиями Азербайджана за рубежом.