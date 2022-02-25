Зеленский обратился к Путину: сядь со мной за стол переговоров. Я – нормальный мужик

Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции иностранным СМИ призвал российские вооруженные силы уйти с украинской земли или сесть президенту России Владимиру Путину с ним за стол переговоров.

«Мы не нападаем и не собираемся нападать на Россию. Мы в НАТО? Нет. У нас есть ядерное оружие? Нет. Кому я гарантии должен дать?», - отметил украинский лидер.

Он также обратился к российскому президенту Владимиру Путину.

«Что ты хочешь от нас? Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти - сядь со мной за стол переговоров, я свободен. Сядь со мной, только не на 30 метров, как с Макроном, Шольцем - я ж сосед, меня не надо на 30 метров держать! Я не кусаюсь. Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори, чего ты боишься?», - подчеркнул Зеленский.