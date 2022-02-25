США назвали условие для переговоров с Россией
США готовы вести переговоры с Россией в случае вывода российских войск с территории Украины, сообщила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в интервью главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову.
«Если он (Путин – ред.) готов убрать свои войска с территории Украины, если он готов поговорить с нами серьезно, эта война должна прекратиться, мы готовы с ним разговаривать, если это так», - цитирует Нуланд ТАСС.