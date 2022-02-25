Зеленский вновь призвал НАТО закрыть небо над Украиной
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал западных союзников страны ввести беспилотную зону над украинской территорией силами НАТО.
Глава украинского государства попросил озвучить конкретные сроки, когда страны НАТО могут закрыть небо над всей страной.
«Сколько еще людей должны взорваться? Сколько еще рук, ног, голов должно оторваться, чтобы вы закрыли небо? Сколько вам еще нужно?! Скажите! Мы будем считать и подождем этого момента. Если у вас нет сил закрыть небо, то дайте мне самолеты», – заявил Зеленский.