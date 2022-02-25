Зеленский разочарован позицией Израиля

Владимир Зеленский выразил разочарование позицией, которую Израиль занял в отношении Украины. По словам украинского лидера, он ожидал от премьер-министра Израиля Нафтали Беннета гораздо большей поддержки. Об этом он сказал на специальной пресс-конференции в Киеве, передает «Вести Израиль».

«Я видел сегодня прекрасную фотографию. Группа евреев, обернутых украинскими флагами, молится за нас у Стены плача в Иерусалиме. Я благодарен им за молитву. Еще я разговаривал с израильским руководством. У нас налажены неплохие отношения. Но дружба проверяется в беде. И я не ощущаю, что премьер-министр Израиля укутан сейчас в наш флаг», - сказал Зеленский.