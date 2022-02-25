Глава российской разведки назвал отношения России и Запада «вполне горячей» войной

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин считает, что отношения России и Запада являются сегодня уже не «холодной», а «вполне горячей» войной, говорится в заявлении опубликованном на сайте этой спецслужбы.

«Западные политики и комментаторы любят называть происходящее «новой холодной войной». Как представляется, исторические параллели здесь не вполне уместны. Хотя бы потому, что во второй половине XX века Россия билась с Западом на дальних подступах, а теперь война подошла к самым границам нашей Родины. Так что для нас она уже точно не «холодная», а вполне «горячая», - отметил он.

Нарышкин отметил, что в настоящий момент разворачивается принципиально новый этап европейской и мировой истории.