«Лукойл» выступил за прекращение конфликта с Украиной

Крупнейшая в России частная нефтяная компания «Лукойл» выступила за скорейшее прекращение военных действий в Украине.

«Компания прилагает все усилия для продолжения стабильной работы во всех странах и регионах своего присутствия, выполняя главную миссию – обеспечивать надежные поставки энергии для потребителей всего мира». Это следует из обращения совета директоров к акционерам, сотрудникам и клиентам компании.

В «Лукойле» заверили, что своей деятельностью они стремятся к укреплению мира, международных отношений и гуманитарных связей, а также выразили озабоченность по поводу продолжающихся трагических событий в Украине и глубочайшее сочувствие всем, кого коснулась эта трагедия.

«Мы выступаем за скорейшее прекращение вооруженного конфликта и всецело поддерживаем его разрешение путем переговорного процесса, дипломатическими средствами», - говорится в заявлении совета директоров.