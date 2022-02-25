Зеленский: «Мир сильнее военных Путина... но весь мир опоздал с Украиной»
«Мир сильнее военных президента России Владимира Путина». Об этом на пресс-конференции заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
По его словам, есть решения, которые принимают дипломаты, а военные должны защищать.
«Военные не должны наступать в современном мире. Поэтому весь мир опоздал с Украиной. И миру об этом сказал их народ, а не мой народ. Вы видели, что происходит на площадях мира... Но весь мир должен знать, что он опоздал с этой санкционной политикой», - сказал глава украинского государства.