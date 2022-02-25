Война в Украине может привести к худшему шоку на рынке зерна в истории. Об этом рассказал экономист университета Иллинойса Скотта Ирвин, сообщает Bloomberg.

Война в Украине может лишить мир десятков миллионов акров зерна: «Я убежден, что это будет самый большой шок поставки мировым зерновым рынкам в моей жизни», - сказал Ирвин.

Мир «отчаянно» нуждается в фермерах, чтобы посадить как можно больше акров в 2022 году. Однако в краткосрочной перспективе невозможно ничего не изменить - за исключением повышения цены, пока она не сможет удовлетворить спрос на рынке.