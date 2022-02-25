Война в Украине может вызвать худший дефицит зерна в истории Bloomberg
Война в Украине может привести к худшему шоку на рынке зерна в истории. Об этом рассказал экономист университета Иллинойса Скотта Ирвин, сообщает Bloomberg.
Война в Украине может лишить мир десятков миллионов акров зерна: «Я убежден, что это будет самый большой шок поставки мировым зерновым рынкам в моей жизни», - сказал Ирвин.
Мир «отчаянно» нуждается в фермерах, чтобы посадить как можно больше акров в 2022 году. Однако в краткосрочной перспективе невозможно ничего не изменить - за исключением повышения цены, пока она не сможет удовлетворить спрос на рынке.
Украина и Россия отвечают за более чем четверть мировой торговли на пшенице, а также пятую часть кукурузных продуктов. Цены на эти культуры растут высокими темпами из-за прерываний в поставках, и это в условиях максимальных мировых цен на продовольствие.
Еще до полномасштабной войны России против Украины инфляция на еду оставалась на максимальном уровнях. Неблагоприятная погода осложнила культивирование сельскохозяйственных культур, в то время как нехватка рабочих и более высоких затрат на доставку нарушила цепочки поставок.
Запасы зерна в мире также находятся на низких уровнях, поэтому любые долгосрочные поставки из Украины или России могут нарушить рынки на протяжении многих лет вперед.