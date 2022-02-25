"Лично с президентом Эрдоганом у нас мощные личные отношения. Очень хорошие отношения. Очень теплые отношения. Он помогает - вопрос не только в дронах, то, что мы там покупали дроны и это большая помощь - есть много вопросов, где Эрдоган помог Украине. Я ему очень благодарен. На политическом уровне он также делает много шагов, чтобы у президента России было понимание, что нужно закончить войну", - сказал Зеленский иностранным журналистам в четверг, комментируя отказ Турции присоединиться к санкциям против РФ, передает Интерфакс-Украина.

"Не так много лидеров мира имеют эту возможность. Много кто хочет, но возможность такую мало кто имеет. Это нужно быть таким серьезным, мощным, влиятельным государством на все, на геополитику и на экономику мировую. И Эрдоган такой. Он очень крепкий, он очень серьезный президент, и он помогает. Поэтому у меня к нему нет вопросов", - подчеркнул он.

Зеленский также высказал надежду, что в будущем Турция станет одним из гарантов безопасности Украины и окажет влияние на процесс переговоров с РФ.

"Я думаю, что он один из тех гарантов безопасности для Украины, и он точно им будет в этом кругу тех стран, которые должны ввести гарантии безопасности для Украины. Когда мы сядем за стол переговоров, я в это верю, с президентом России, и именно эти гарантии безопасности должна получить Украина. Поэтому он будет влиять на этот процесс. Я в это очень верю", - отметил президент.