Байрактар Зеленскому: Горжусь, что мне выпала честь познакомиться с таким храбрым человеком, как вы

Генеральный директор компании Baykar Defence Халук Байрактар написал о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он написал в Twitter.

«Горжусь, что мне выпала честь познакомиться с таким храбрым человеком, как Вы...», - написал Х.Байрактар.

Напомним, 29 сентября 2021 года Министерство обороны Украины и турецкая компания Baykar Savunma подписали меморандум о строительстве учебно-испытательного центра в Киевской области.