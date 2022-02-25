Байрактар Зеленскому: Горжусь, что мне выпала честь познакомиться с таким храбрым человеком, как вы
Генеральный директор компании Baykar Defence Халук Байрактар написал о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он написал в Twitter.
«Горжусь, что мне выпала честь познакомиться с таким храбрым человеком, как Вы...», - написал Х.Байрактар.
Напомним, 29 сентября 2021 года Министерство обороны Украины и турецкая компания Baykar Savunma подписали меморандум о строительстве учебно-испытательного центра в Киевской области.
Горжуся, що мені випала честь познайомитися з такою хороброю людиною, як Ви...— Haluk Bayraktar (@haluk) March 3, 2022
Нехай перемога дістанеться сміливим людям, які палко боронять свою батьківщину від загарбників.@ZelenskyyUa
#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/wdWHlFul8S