Зеленский рассказал о первой встрече с Лавровым: это было в США...
Президент Украины Владимир Зеленский про министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова сказал, что ему неинтересно смотреть в глаза этого человека. Как передает УНИАН, об этом президент заявил во время общения с представителями СМИ.
«Лавров... У человека на лице всегда написана его жизнь, его путь и его конец. Путь этого человека мне понятен. Мне неинтересно смотреть в глаза этого человека», - заявил Зеленский.
Он рассказал, что впервые увидел Лаврова в США, когда президентом Штатов был Дональд Трамп.
По словам президента, тогда он сказал Лаврову, что хочет, чтобы Россия освободила территории Украины, а отношения между странами вернулись на 10 лет назад.
«Он сказал: Я с вами согласен. Но тут же он отвернулся, взял телефон и позвонил на какое-то русское телевидение или радиостанцию и сказал: Только что я разговаривал с президентом Зеленским, и он готов идти на все наши условия. Вот это и есть ответ. Это про путь этих людей. Они не готовы», - сказал он.
Глава государства отметил, что этих людей не интересует результат – мир, их интересует только путь.
«Путь кровавый, путь финансовый. Их не интересует, что будет после них... А ведь после них точно будет», - добавил Зеленский.