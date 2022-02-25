Зеленский рассказал о первой встрече с Лавровым: это было в США...

Президент Украины Владимир Зеленский про министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова сказал, что ему неинтересно смотреть в глаза этого человека. Как передает УНИАН, об этом президент заявил во время общения с представителями СМИ.

«Лавров... У человека на лице всегда написана его жизнь, его путь и его конец. Путь этого человека мне понятен. Мне неинтересно смотреть в глаза этого человека», - заявил Зеленский.

Он рассказал, что впервые увидел Лаврова в США, когда президентом Штатов был Дональд Трамп.