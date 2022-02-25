В Белом доме не видят возможности исключить Россию из Совбеза ООН

США не видят возможности лишить Россию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает ТАСС.

"Я не вижу такой возможности", - сказала она, комментируя соответствующие призывы украинского руководства.

"Мы сосредоточены на том, чтобы изолировать Россию и призвать ее к ответу", - добавила Псаки.

Пресс-секретарь также заявила, что власти США не собираются создавать бесполетную зону над Украиной. Она уточнила, что подобное решение грозит войной с Россией, которой Вашингтон хочет избежать.