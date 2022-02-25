Служба безопасности Украины перехватила один из разговоров российских ОМОНовцев, которые обсуждали ситуацию под Гостомелем. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram.

«Мы ехали все в одной колонне: красноярцы первыми, наши вторыми, за нами кемеровские, за кемеровскими – кемеровский СОБР. Красноярцев разбили вообще «в дым» из танков, из минометов. Наших разбили. Кемера успели отскочить и убежать. Но и у них - один 200-ый и три 300-е. О наших вообще ничего не известно. Сколько там «наваляло» нашим, никто не знает», - рассказал оккупант.

В СБУ уточнили, что российские военные назвали войну в Украине «спецоперацией» и отвели на нее 3 дня.