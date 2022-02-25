Новые санкции США и Британии против российских бизнесменов и чиновников

Вашингтон анонсировал личные санкции против российских бизнесменов, менеджеров госкорпораций, чиновников и приближенных к президенту России Владимиру Путину лиц: Дмитрия Пескова, Алишера Усманова, Бориса и Аркадия Ротенбергов, Сергея Чемезова, Игоря Шувалова, Евгения Пригожина, Николая Токарева, а также 47 членов их семей, сообщает BBC.

Алишер Усманов и Игорь Шувалов также попали под санкции Лондона: их счета будут заморожены, британцам будет запрещено вести дела с ними, а им самим – закрыт въезд в королевство.

Британия также анонсировала создание «рабочей группы по олигархам» (Oligarch Taskforce), которая будет расследовать российские элиты.