Конечная цель военной кампании, которую начал Путин, – захват Киева, а также всей Украины. Об этом заявила спикер Белого дома Джен Псаки на брифинге в Белом доме, сообщает "Европейская правда".

"Взятие Киева остается намерением Путина", - подчеркнула она.

Впрочем, по данным США, в России исчерпываются резервы военнослужащих и техники, которые можно приобщить к агрессии против Украины.