Россия уже ввела в Украину 90% собранных войск: все еще хочет взять Киев Белый дом
Конечная цель военной кампании, которую начал Путин, – захват Киева, а также всей Украины. Об этом заявила спикер Белого дома Джен Псаки на брифинге в Белом доме, сообщает "Европейская правда".
"Взятие Киева остается намерением Путина", - подчеркнула она.
Впрочем, по данным США, в России исчерпываются резервы военнослужащих и техники, которые можно приобщить к агрессии против Украины.
"По данным Пентагона, 90% боевой силы, собранной вокруг Украины, уже пересекли границу. Они также запустили более 480 ракет", – заявила Псаки.
Впрочем, в Белом доме не видят признаков ослабления агрессии, а наоборот, наблюдают ее эскалацию.
"То есть они продолжают добиваться своей конечной цели – взятие Киева и взятие всей Украины", - заявила представитель Белого дома.